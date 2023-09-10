فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 03:14 م

بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مقرها بالعاصمة كينشاسا، تلقي وتسجيل ملفات المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، نقلته وسائل إعلام محلية اليوم، أنها افتتحت مكتبا لاستقبال ودراسة طلبات وملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى 8 من أكتوبر المقبل.

ويتعين على المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية تلبية عدة شروط منها: إيداع مبلغ نقدي بقيمة 160 مليون فرنك أفريقي (حوالي 64 ألف دولار أمريكي) وأن يكون مواطنا كونغوليا وألا يقل عمر المرشح عن 30 عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل عال أو لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال السياسي أو الإداري أو الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر البيان أنه منذ الساعات الأولى من الصباح اتخذت السلطات الأمنية عدة تدابير احترازية حيث نشرت مجموعات من أفراد الشرطة لتأمين مقر اللجنة والمرشحين المتقدمين بملفاتهم فضلا عن تقييد حركة المرور أمام مقر اللجنة.

وأضاف أنه لا يسمح بدخول مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك ومنهم موظفو اللجنة والمرشحون ووكلائهم والصحفيون المعتمدون من قبل اللجنة.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت دعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية في الأول من سبتمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنظم في ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية فيما تعاني البلاد من تفشي أعمال العنف لاسيما في المناطق الشرقية بسبب انتشار الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية.