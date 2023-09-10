رئيسة الوزراء الإيطالية تشيد بنجاح قمة العشرين في الهند

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 03:11 م

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بنجاح قمة مجموعة العشرين في الهند، مؤكدة أنها "لم تكن دورة سهلة".

وقالت ميلوني - في مؤتمر صحفي بعد حضور القمة في نيودلهي اليوم /الأحد/، بحسب وكالة أنباء /آنسا/ الإيطالية - "أريد أن أكرر تهنئة إيطاليا لرئيس الوزراء (الهندي) ناريندرا مودي على نجاح هذه الدورة غير السهلة من مجموعة العشرين"، مضيفة "عرضت إيطاليا التعاون على الرئاسة الهندية منذ البداية، خاصة لأننا لا نزال مقتنعين بأن مجموعة العشرين هي منتدى استراتيجي متعدد الأطراف، حيث يسمح بالحوار مع الدول الناشئة والجنوب العالمي".

كما أعلنت ميلوني - خلال المؤتمر الصحفي - أنها ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ناقشا تعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما في لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقالت ميلوني إن الصين وجهت دعوة للحكومة الإيطالية من أجل حضور منتدى الحزام والطريق القادم، لكنها لم تناقش هذا الأمر خلال اجتماعها مع لي في نيودلهي، مشيرة إلى أنها ستزور الصين بمجرد أن يكون لديها "مزيد من العناصر" حول تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.