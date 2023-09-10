بنك القاهرة يطلق حمله ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية على المعاملات الشرائية

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 03:11 م

أطلق بنك القاهرة حملته الترويجية الجديدة تحت شعار "اصرف واكسب"، حيث يقدم البنك فرصاً للفوز بـ 30 جائزة لحاملي البطاقات الائتمانية عند استخدامها في المعاملات الشرائية المختلفة، بدأت فعاليات الحملة من 1 اغسطس وتستمر حتى نهاية سبتمبر 2023.

وقال محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لبنك القاهرة أن الحملات الترويجية التى يحرص البنك على إطلاقها تأتى في إطار توجه البنك نحو تفعيل مختلف وسائل الدفع الإلكترونية التي يقدمها لعملائه وتقليل التعامل النقدي والذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك لدعم الشمول المالي.

كما أكد ثروت حرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع مثل البطاقة الكلاسيكية، البطاقة الذهبية، بطاقة التيتانيوم، بطاقة البلاتينيوم، بطاقة ورلد ايليت، وقد بلغت الزيادة في عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة بنهاية الربع الثانى من العام الجارى نحو 11% بالمقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% في رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالي حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023.

الحملة تم تصميمها لتشجيع وحث عملاء البطاقات الإئتمانية على زيادة تعاملاتهم بالبطاقات في مختلف مشترياتهم سواء من خلال نقاط البيع أوعبر الانترنت، حيث تشمل الحملة التسويقية حاملي بطاقات بنك القاهرة الائتمانية.

يتم اختيار الفائزين طبقا لأعلي عدد معاملات شرائية مع تحقيق الحد الأدنى للإستخدام الشهري طبقاً لنوع البطاقة والذى تم الإعلان عنه عبر مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالبنك ومختلف القنوات الدعائية والتسويقية الاخرى، كما سيتم تسليم الجوائز خلال الشهر التالي من الحملة " كل شهر علي حدة"، ويحق للعميل الفوز بالجائزة مرة واحدة فقط.

هذا ويواصل بنك القاهرة إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والإستخدام.