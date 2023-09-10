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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

معاناة متضرري زلزال المغرب: تجربة كالصاعقة ونحتاج مساعدة الجميع (فيديو)

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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رصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية"، جزءً من معاناة بعض متضرري زلزال المغرب في إقليم الحوز وسط البلاد، وأعرب السكان عن حزنهم على الضحايا وأملهم في إنقاذ مَن هم تحت الأنقاض مقدمين الشكر للسلطات المغربية وفريق الدفاع المدني الذي تحرك بأقصى سرعة لاحتواء الموقف، مطالبين السلطات بالمزيد من الرعاية والاهتمام.

وقال أحد السكان: "أحمد الله، قدّر الله ما شاء فعل، هذه تجربة عشناها ونزلت بنا الصاعقة، تضررنا كثيرا والبيوت سقطت وهناك مواطنون كثر لم يخرجوا من تحت الأنقاض".

وقالت مواطنة مغربية: "نطالب السلطات وجلالة الملك وجميع السلطات المدنية المهتمة بحماية المواطن بأن يتدخلوا، فقد تضررنا كثيرا ونحتاج إلى مساعدة".

وأوضح مواطن مغربي، أن الأهالي في حالة صعبة يرثى لها لا يتقبلها أحد، والناس يقيمون في العراء دون بيوت بعد أن تهدمت بيوتهم جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.
 

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