جوتيريش يعرب عن تضامنه مع المغرب بعد كارثة الزلزال

أفادت قناة القاهرة الاخبارية ، اليوم الاحد ، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعرب عن حزنه العميق جراء الزلزال الذي ضرب المغرب، وأودى بحياة المئات من الأشخاص.

وأبدى "جوتيريش"، تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في هذه الأوقات الصعبة، مقدمًا خالص تعازيه لأسر الضحايا، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى، بحسب بيان منشور على الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الحكومة المغربية في جهودها لمساعدة السكان المتضررين.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق، إلى 2012 شخصًا، فيما زاد عدد المصابين إلى 2059، من بينهم 1404 حالات خطرة.

وضرب زلزال عنيف منطقة جبال الأطلس في المغرب، الجمعة الماضي، وشعر به سكان الرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة.

وبحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وقع الزلزال بمنطقة إيجيل بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، أما هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقدرت قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومتر.