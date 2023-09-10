حبس المتهمين بتهمة حيازة أسلحة نارية بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر الحقيقات حول ضبط 8 عاطلين متهمين بحيازة اسلحة نارية بدون ترخيص.



وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما قررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات وقررت التحفظ على المضبوطات

كانت وردت معلومات لمباحث اكتوبر، تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 8 أسلحة نارية غير مرخصة، واعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.