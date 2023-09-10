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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بتهمة حيازة أسلحة نارية بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر الحقيقات حول ضبط 8 عاطلين متهمين بحيازة اسلحة نارية بدون ترخيص.


وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما قررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات وقررت التحفظ على المضبوطات
كانت وردت معلومات لمباحث اكتوبر، تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 8 أسلحة نارية غير مرخصة، واعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حبس المتهمين حيازة اسلحة نارية أكتوبر
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