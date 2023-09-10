محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الإجتماع الدورى لمتابعة معدلات الآداء بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " ، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، و وسامح وصالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل ، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح محافظ قنا، أنه تم تخصيص مليار و 146 مليون جنيه ، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل ، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى ، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية ، و 14 مليون و 200 الف جنيه تمويل ذاتى ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات ، ومن أهم القطاعات ( الكهرباء ، الطرق ، تحسين البيئة ، تدعيم الإحتياجات ، أمن وإطفاء ومرور ، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية )، موجها الجهاز التنفيذى بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الإعتمادات المالية للخطة الإستثمارية التي خصصتها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق.



كما شدد " الداودى " على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الآداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة ، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها ، مؤكدا على استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدما في معدلات التنفيذ.



وأكد المحافظ على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة ، موجها الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات ، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة ، أصبحت محل إشادة من الجميع ، بفضل كفاءه الجهاز التنفيذى في تحقيق أداء متميز إنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين .