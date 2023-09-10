معهد الجيوفيزياء المغربي: الهزات الارتدادية تتواصل والنشاط الزلزالي ينخفض تدريجيًا

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 02:00 م

قال مدير معهد المغرب للجيوفيزياء ناصر جبور، إن قبل ساعتين من الآن سجلت البلاد هزة جديدة محسوسة قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختير، مشيرا إلى أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها.

وأضاف جبور- في تصريح صحفي- أن "الهزة التي سجلت صباح اليوم منفصلة عن الهزات الارتدادية السابقة، لكن توقف استرسال الهزات الارتدادية، ما يعني أن النشاط الزلزالي بدأ ينخفض تدريجيا".

وتابع: أن "هزة اليوم هي ثاني هزة ارتدادية محسوسة، قبل تلك التي ضربت عقب الزلزال وكانت درجتها 5.9 ريختير"، مؤكدا أنه يتم تسجيل عشرات الهزات، لكن الغالبية لا يحس بها المواطنون، ويسجلها المعهد.

وأشار إلى أن "هذه الهزات من الممكن أن تستمر بضعة أسابيع، لكن في انخفاض مستمر".

يذكر أن زلزالًا عنيفًا ضرب عدة مدن مغربية، مساء /الجمعة/، وحدد مركزه بمنطقة إيغيل بإقليم الحوز، أسفر وفق آخر حصر لوزارة الداخلية المغربية عن مصرع 2012 شخصًا وإصابة 2059، من بينها 1404 إصابات خطيرة.