السيطرة على حريق بمصنع للأعشاب بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمصنع للأعشاب بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمصنع للأعشاب بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة و سيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحريق شب بمخزن كرتون بالمصنع بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.