الرئيس الأمريكي يرحب بخطوات إدارة نظيره النيجيري لإصلاح الاقتصاد

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 01:53 م

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخطوات إدارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، لإصلاح الاقتصاد النيجيري.

جاء ذلك - حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الأحد/ - خلال لقائهما على هامش مجموعة العشرين في عاصمة الهند، نيودلهي، لتعزيز التزامهما الدائم بالعلاقة بين الولايات المتحدة ونيجيريا وبالصداقة طويلة الأمد بين البلدين والشعبين.

وشكر الرئيس الأمريكي نظيره النيجيري على قيادته القوية كرئيس للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والحفاظ عليهما في النيجر والمنطقة الأوسع.

وبحسب بيان البيت الأبيض، تعد دعوة نيجيريا لحضور قمة مجموعة العشرين اعترافًا بالدور العالمي المهم لنيجيريا باعتبارها أكبر ديمقراطية واقتصاد في أفريقيا.