رئيس نيجيريا يتعهد بوضع جميع قدرات بلاده لدعم الإسهام الإفريقى في مجموعة العشرين

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 01:51 م

تعهد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، بأن تلعب بلاده دورا فاعلا ضمن مجموعة العشرين بعد الإعلان رسميا ضم إفريقيا إلى عضوية المجموعة، أمس /السبت/، وذلك في جلستها الافتتاحية على مستوى القمة في العاصمة الهندية /نيودلهي/.

ونقلت الصحف النيجيرية، الصادرة اليوم /الأحد/، عن رئيس نيجيريا قوله: "إن نيجيريا - بكل ما تمتلكه من مقومات هي الأكبر والأضخم في إفريقيا جنوب الصحراء - ستكون شريكا فعالا في رسم مستقبل القارة وتعظيم استفادتها من مجموعة العشرين على أصعدة الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجارة".

وبحسب الصحف النيجيرية كان الرئيس النيجيري قد ألقى كلمة في جلسة افتتاح قمة مجموعة العشرين الثامنة عشرة؛ شدد فيها على ضرورة تكاتف دول العالم وفق مقترب شامل لمحاربة الفقر في إفريقيا وإسباغ عدالة أكبر على تعاملات التجارة واستغلال الموارد الطبيعية التي تذخر بها نيجيريا ودول القارة التي تتطلع إلى التفاعل مع العالم الأكثر قوة وغنى بروح "العائلة والعدل وتكافؤ المصالح".

وقال الرئيس النيجيري إن مجموعة العشرين تقف الآن على أعتاب مرحلة جديدة تثبت فيها قدرتها على تحقيق التلاقي المنشود بين قارات العالم، وإنه سيكون لها سبق النجاح فى ذلك مثلما نجحت فى لملمة جراح الاقتصاد العالمي فى العام 2008 فى أعقاب الأزمة المالية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا تعد أقوى اقتصاد في غرب إفريقيا، كما تمتلك قدرة عسكرية متطورة ومبادلات تجارة أهلتها للعب دور قائد فى مجالات التجارة والسياسة والدفاع في تجمع تعاون دول الغرب الإفريقي (إيكواس).

ويصل عدد سكان نيجيريا إلى ما يزيد على 200 مليون نسمة، كما تعد مدينة وميناء لاجوس بجنوب نيجيريا أحد نقاط التجارة العالمية البحرية الهامة، وكذلك تصدير النفط الذي تمتلك نيجيريا احتياطيات هائلة منه في حوض خليج غينيا.