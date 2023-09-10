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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القصير: مصر شهدت نهضة في مجال الزراعة خلال السنوات التسع الماضية

وزير الزراعة يفتتح
وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري الدولي
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مصر شهدت نهضة زراعية كبيرة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لانها المصدر الرئيسي للغذاء   مستعرضا بعض تلك الانجازات في مجال التوسع الافقي والرأسي وإقامة المشروعات الزراعية العملاقة، مشيدا بالدور الذي يبذله الفلاح والمزارع المصري من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعبنا العظيم وأضاف ان الدولة تقدر هذا الدور لفلاح ولذلك تقدم له كل الدعم وتضعه في مقدمة اولوياتها مؤكدا على تشجيع الدولة لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في الزراعة لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه

جاء تصريحات وزير الزراعة على هامش افتتاحه الدورة الخامسة والثلاثون من معرض "صحاري الدولي" 
بحضور بعض سفراء الدول الأجنبية وقيادات وزارة الزراعة ونواب البرلمان والشركة المنظمة حيث يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا، ويقام على مدار ثلاثة أيام، بمركز مصر للمعارض بالتجمع ، وبمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية في مختلف قطاعات المجال الزراعي.

وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض وقال أنه هذا العام يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح 
"القصير" تجول في أجنحة المعرض وخاصة المعنية بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة .

‏ ‏وقال وزير الزراعة، ان التواجد الدولى الكبير في المعرض يؤكد على اهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية مشيدا بمشاركة والصين بأكثر من 40 شركة وكذلك روسيا والتنوع في الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وبعض الدول العربية والافريقية وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا وذلك بالإضافة للدول دائمة المشاركة والشهيرة بقطاع زراعي قوي، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.

وأضاف القصير ، أن معرض صحاري فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة وايضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي

وتجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة في معرض صحاري هذا العام ويشهد زخم من عروض الشركات المتخصصه فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى

والجدير بالذكر أن معرض ﺻﺤﺎرى الدولى الذي تنظمة إحدى شركات القطاع الخاص"انفورما ماركتس" يعد المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة

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معرض صحاري الدولي عيد الفلاح الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي
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