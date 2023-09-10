إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل الطريق الإقليمي ب2 كيلو بإتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل الطريق الإقليمي ب2 كيلو بإتجاه أسيوط، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.