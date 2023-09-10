ads
الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل الطريق الإقليمي ب2 كيلو بإتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل الطريق الإقليمي ب2 كيلو بإتجاه أسيوط، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حوادث الطرق في الفيوم مستشفى الفيوم العام حوادث الفيوم الفيوم حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم
ads