وزير الزراعة ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية يفتتحان الدورة الـ 35 لمعرض "صحاري الدولي"

افتتح وزير الزراعة السيد القصير والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم فاعليات الدورة الخامسة والثلاثون من معرض " صحاري الدولي الذي يعد أكبر معرض زراعي في إفريقيا.



وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس النواب، إن الدورة الحالية من المعرض تشهد تواجد قوي من الشركات العارضة علي المستوي المحلي كما تشهد أكثر من 20 مشتري من بلاد أفريقية وغير أفريقية مثل غانا وكينيا وأوغندا وزامبيا والمملكة العربية السعودية وغيرهم.

وأشاد الجبلي بالتواجد الافريقي بالمعرض هذا العام لافتاً إلى أن السوق الافريقي سوق واعد وكبير زراعياً ومن أهم القطاعات الاستثمارية التي ستشهد تنمية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الجبلي، خلال فاعليات افتتاح المعرض أن المعرض يستهدف في المقام الأول فتح فرص تصديرية بأسواق جديدة لافتاً إلى أن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدما كبيرا كانعكاس لزيادة الاهتمام بالسوق المصري والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يطرحها معرض صحارى الزراعي الدولي.

وأشار إلى أن مصر حالياً تستعد لنهضة زراعية كبيرة خلال الفترة المقبلة من خلال مشروع المليون ونصف فدان ومشاريع توشكي ومشاريع معالجة المياه والميكنة ومشاريع نظم الري الحديثة، موضحاً أن مصر أصبحت سوق كبير لكافة مستلزمات الزراعة سواء كانت معدات أو أسمدة أو كيماويات أو نظم ري حديثة .



وأضاف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن مصر تهتم بزيادة الإنتاجية الزراعية واستعمال أحدث الطرق والنظم البذور التي تساهم في زيادة الإنتاجية التي تتواكب مع الزيادة السكانية الحالية .

ولفت إلى أن الدولة المصرية شهدت تطورا في القطاع الزراعي لم تشهده من قبل كما تقدم الدولة مزيد من الحوافز والدعم للقطاع الزراعي غير مسبوقة بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية .



وأوضح أن فاعليات هذا العام تشهد إقبال واهتمام من قبل الشركات الدولية مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الشركات الدولية 83% هذا العام هو دليل علي نجاح وقوه الاقتصاد المصري وحرص الشركات الدولية علي التعاون المشترك مع الشركات المصرية مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج ودعم التصنيع المحلي وخلق عديد من الفرص للقطاع الزراعي في زيادة الصادرات ، خاصة أن قطاع الزراعه من القطاعات من أهم القطاعات الاستثمارية في أفريقيا.

وأشار الجبلي إلى أن مثل هذه الفعاليات تستهدف تنفيذ توجيهات الدولة في دعم الصناعه الوطنية والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ، موضحاً أن

المعرض يستهدف خلق العديد من فرص التواصل بين الشركات المحلية والأجنبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

يقام المعرض على مدار ثلاثة أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وبمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال الزراعي.

جدير بالذكر أن المعرض يشهد ضمن المشاركات الدولية تواجد الجناح الصيني بأكثر من 40 شركة والتنوع في الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا وذلك بالإضافة للدول المعتاد تواجدها والشهيرة بقطاع زراعي قوي، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة".