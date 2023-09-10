حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس تشكيل عصابي مكون من ٣ اشخاص بتهمة سرقة متعلقات المواطنين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.



تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف".



وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى واعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.



وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.