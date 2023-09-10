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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بمصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس تشكيل عصابي مكون من ٣ اشخاص  بتهمة سرقة متعلقات المواطنين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.


تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف".
 

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى واعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.


وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصر القديمة سرقة المواطنين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات الأمنية بمديرية أمن القاهرة اللواء محمد عبدالله بأسلوب الخطف بحبس تشكيل عصابى بتكوين تشكيل عصابي بتهمة سرقة جرائم السرقات نيابة مصر القديمة الجزئية
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