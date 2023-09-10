25 مرشحا يتقدمون لخوض انتخابات الزمالك

يغلق نادي الزمالك، اليوم الأحد، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، بعد 7 أيام متتالية، بداية من يوم الإثنين الماضي، وسيطر الهدوء على لجنة تلقي الطلبات خلال الأيام الـ6 الماضية، لتشهد تقدم 25 مرشحًا حتى الآن.

وشهد أمس السبت، تقدم 9 مرشحين، وهم محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وتأتي قائمة المتقدمين لخوض انتخابات الزمالك يوم 20 من الشهر المقبل، على النحو التالي:

– ماجد فاروق الحنبلي على منصل الرئيس، هاني العتال على منصب نائب الرئيس.

وتقدم كريم عادل ومحمد قدري وعبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، فيما تقدم كل شهد منصب العضوية فوق ال السن تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة نصير وحمدية كمال ومروة أمير الرفاعي وأشرف أمام عبد السلام ومروة البرجي ونجلاء الناجي وأحمد عبادة وسيف الاسلام محمد يوسف و طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد..

وتقدم لمنصب العضوية تحت السن كل من محمد خالد الصادق وأحمد زادة وعلي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة، وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد، مدير الخزينة، وصلاح صبحي، قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.