كوريا الجنوبية تطالب الصين بمنع تحول "بيونج يانج" إلى عقبة في علاقاتهما

طلب الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول"، اليوم الأحد، من الصين، الوفاء بمسؤوليتها ودورها باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلًا إنه "يتعين على كوريا الجنوبية والصين التعاون لضمان ألا تصبح كوريا الشمالية عقبة أمام تطوير علاقاتهما الثنائية"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

جاء خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم إيون-هاي، أن الرئيس الكوري الجنوبي طلب من رئيس مجلس الدولة الصيني تقديم تحياته الخاصة للرئيس شي جين بينج، قائلًا إنه يأمل في رؤية "لي" مرة أخرى قبل نهاية العام".

وجاء اللقاء بعد ثلاثة أيام فقط من عقد "يون" و"لي" محادثات في جاكرتا، على هامش اجتماعات القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.