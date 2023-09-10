كوريا الجنوبية: بيونج يانج يجب ألا تكون عقبة في علاقاتنا مع الصين

طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم، الصين، بالوفاء بمسؤوليتها ودورها باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلًا إنّه «يتعين على كوريا الجنوبية والصين التعاون لضمان ألا تصبح كوريا الشمالية عقبة أمام تطوير علاقاتهما الثنائية».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، حسب ما أفادت "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

وأوضحت السكرتيرة الرئاسية الكبيرة للإعلام في كوريا الجنوبية كيم إيون-هاي، أنّ الرئيس الكوري الجنوبي طالب رئيس مجلس الدولة الصيني، بتقديم تحياته الخاصة للرئيس شي جين بينج، قائلًا إنّه يأمل في رؤية «لي» مرة أخرى قبل نهاية العام.

وجاء اللقاء بعد 3 أيام فقط من عقد «يون» و«لي» محادثات في جاكرتا، على هامش اجتماعات القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.