حبس صاحب جراج لاتهامه بقتل شاب في السلام

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس صاحب جراج 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير الطب الشرعي وسبب الوفاة.

وتعود تفاصيل القضية الي تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ميكانيكي - مقيم بدائرة القسم بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم مالك جراج له معلومات جنائية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض 'نصل معدنى' نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بأنه أثناء قيامه بالانتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجني عليه و 3 آخرين لمساعدته في نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفي مشادة كلامية بسبب اعتراضه على المبلغ المالي تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.