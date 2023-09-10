عماد البناني يُتابع إجراءات طلبات الترشيح لانتخابات الزمالك| فيديو

حرص رئيس اللجنة المؤقتة في إدارة نازي الزمالك عماد البناني، على متابعة التنظيم داخل النادي في اليوم الختامي لغلق باب الترشح بنادي الزمالك، مشددًا على ضرورة تسهيل الأمور لكافة المرشحين وإنهاء اليوم الختامي على أكمل وجه.

ويغلق نادي الزمالك، اليوم الأحد، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، بعد 7 أيام متتالية، بداية من يوم الإثنين الماضي، وسيطر الهدوء على لجنة تلقي الطلبات خلال الأيام الـ6 الماضية، لتشتعل الأجواء في اليوم الأخير بعد خوض قائمتي حسين لبيب وأحمد سليمان الماراثون الانتخابي.

واتفق الثنائي حسين لبيب وأحمد سليمان، على ضمن قائمة واحدة، بعدما كان الثنائي أبرز المرشحين على مقعد رئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات القادمة، وأعلن «لبيب» التقدم بأوراقه في اليوم الأخير من غلق باب الترشح، ونجح «لبيب» في التوصل لاتفاق مع هشام نصر، للتواجد في قائمته والترشح على منصب نائب الرئيس.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة، وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد، مدير الخزينة، وصلاح صبحي، قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.