صاحب جراج يقتل ميكانيكي بطريقة بشعة فى السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة مقتل ميكانيكى طعنا بسلاح أبيض على يد صاحب جراج بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم) بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالإنتقال وبسؤال والده إتهم مالك جراج "له معلومات جنائية" بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بأنه أثناء قيامه بالإنتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجنى عليه و3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب إعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.