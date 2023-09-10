سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 1,5 كيلو هيروين وسلاح ناري وأبيض بالسلام

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 1,5 كيلو هيروين وسلاح نارى وأبيض بالسلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.