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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 1,5 كيلو هيروين وسلاح ناري وأبيض بالسلام

المتهمون
المتهمون
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 1,5 كيلو هيروين وسلاح نارى وأبيض بالسلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سقوط 3 عاطلين هيروين وسلاح نارى وأبيض السلام
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