الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بمركزي الزقازيق وأولاد صقر بتكلفة مليار و603 مليون جنيه ، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين وهي استكمال ازدواج طريق الزقازيق / ديرب نجم مرحلة أولى بطول 20 كم وبتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

وأعمال رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق والتي تشمل أعمال تغطية وازدواج ورصف بطول 12 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

وتنفيذ اعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 3 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ: أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

وكان محافظ الشرقية قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه افضل للمواطنين.