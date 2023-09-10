تحرير 76 مخالفة مرورية بمطروح.. صور

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، استمرار تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير ومنع أى تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير.

وشدد محافظ مطروح على إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح؛ لمنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.



وبدوره أوضح المهندس محمد القط مدير مشروع المواقف بمطروح، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتعليمات اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، نظمت إدارة المواقف وبالتنسيق مع مباحث المرور حملة تفتيشية مفاجئة مساء السبت، بطول شارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة على الكورنيش بدون تصريح خط السير مما يوثر سلبا على العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة أسفرت عن سحب رخصتي سيارة ميكروباص مخالفة وتحرير عدد 76 مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن،مع استمرار جهود متابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة والتصريح للعمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.

تحرير 76 مخالفة وسحب رخصتي لمخالفة خط سير سيارات الأجرة بمطروح

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