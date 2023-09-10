بالصور.. استمرار أعمال تطوير شوارع دمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن مدينة دمياط الجديدة تتجمل بزراعة محاورها وتجميل ميادينها ،استمرارٱ للمجهودات المبذولة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة طبقا لرؤية التطوير الشاملة فى كافة قطاعات التنمية بالمدينة .



وفى هذا السياق قامت ادارة الزراعة بتكثيف اعمال الزراعة بالجزر والمسطحات الخضراء بمداخل واحياء المدينة مع استمرار اعمال الصيانة الدورية والرى وتدعيمها بالمزروعات والاشجار المزهره بالميادين والجزر كما قامت ادارة التنمية برفع الاشغالات وازالة الاتربة وعمل التسويات بقطع الاراضى الشاغرة والفضاء مع استمرار اعمال النظافة اليومية والمكافحة باحياء المدينة و قيام ادارة التشغيل والصيانة بمراجعة بلاعات المطر وعمل الصيانة الدورية لها ومراجعة حنفيات الحريق.

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‏ كذلك قيام ادارة الطرق بتنفيذ اعمال رفع كفاءة و البردورات بمحاور الطرق ورؤس المشيات والتنسيق للميادين وفى سياق متصل جارى الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بموقع عمارات جنه (٥٩) عمارة بالحى السادس .

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واكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديده ،على استمرار اعمال المتابعة والحفاظ على معدلات العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على محاور التنمية والاستثمار بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر "المرحلة الرابعة" بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام

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