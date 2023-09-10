تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 496 شاحنة و 69 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 173شاحنة 35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 323 شاحنة و34 سيارة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و214 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1102 راكب بموانيها.