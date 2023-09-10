مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالدقهلية خلال زفة فرح

لقى شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين فى حادث انقلاب سيارة خلال زفة فرح على طريق المنصورة جمصة بمحافظة الدقهلية أمام قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلى مأمور مركز شرطة طلخا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى خلال زفة فرح على طريق المنصورة جمصة أمام قرية شرنقاش التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه زفة فرح بالسيارات على طريق المنصورة جمصه أمام قرية شرنقاش وبسبب اللهو بالسيارة انحرفت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلابها.

فيما أسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى كريم شعبان سليم 21 عامًا ومقيم القصاصين بمحافظة الإسماعيلية وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى كما أصيب كل من يوسف محروس سليم 21 عامًا وحامد فريد حامد 21 عامًا وكريم محمد الجوهرى 15 عامًا ومقيمين بقرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.