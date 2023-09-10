بالفيديو.. أستاذ اقتصاد زراعي: مصر لديها رؤية شاملة لتعزيز التجارة الأفريقية

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي ، إن مصر تسلمت هذا العام رئاسة نيباد وهي الزراعة التنموية في الاتحاد الأفريقي، كما أنها كانت رئيسًا لمؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ ونظمته، إذ كان من نتائج هذا المؤتمر إنشاء صندوق تعويض عن الأضرار، مشيرًا الى أنَّ اهتمامات الدول النامية والدول الإفريقية في قلب اهتمامات الدولة المصرية بشكل كبير وفي جميع المنتديات تتحدث بصوت الدول النامية وبصوت الدول الأفريقية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات المهمة، ولكن الفرص متاحة بالرؤية المستقبلية، مشيرًا الى أنَّه قد تمّ مواجهة أكثر من أزمة بينها أزمة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد وانتهاءً بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتزامن ذلك مع تغييرات مناخية شديدة.

وأوضح أنَّ الأمن الغذائي هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن القومي للدول وهناك رؤية شاملة لمصر تتضمن تعزيز التجارة البينية الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجال البحوث الزراعية وتستطيع أن تسهم مع القارة الأفريقية في هذا السياق.