رئيس وزراء الهند يعلن انتهاء قمة مجموعة العشرين بنيودلهي

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 12:28 م

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم /الأحد/، انتهاء قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، والتي استمرت لمدة يومين، وشارك فيها قادة 30 دولة من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسلم رئيس الوزراء الهندي مطرقة احتفالية قمة مجموعة العشرين إلى رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي ستستضيف بلاده قمة العشرين عام 2024.

واقترح رئيس وزراء الهند، عقد جلسة افتراضية لزعماء مجموعة العشرين، بحلول نهاية نوفمبر القادم؛ لمناقشة المقترحات والقرارات التي اتخذت خلال قمة نيودلهي.

وقال إن الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين سوف تنتهي رسميا في الثلاثين من نوفمبر القادم، معربا عن أمله في عقد الجلسة الافتراضية لدول المجموعة قبل نهاية نوفمبر القادم.

ودعا إعلان نيودلهي، الذي وافق عليه قادة مجموعة العشرين، أمس، الدول كافة إلى احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية والقانون الدولي الإنساني والنظام المتعدد الأطراف، الذي يضمن السلام والاستقرار.. كما وافق القادة على منح العضوية الدائمة بالمجموعة للاتحاد الإفريقي.

وأعلنت الهند، إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، بمشاركة الولايات المتحدة والبرازيل؛ لتقليص انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

وتضم مجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 بهدف دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي؛ "الأرجنتين، وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، علاوة على الاتحاد الأوروبي.