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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل عامل على يد صاحب جراج في مشاجرة بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قتل شخص على يد صاحب جراج في مشاجرة بمدينة شبرا الخيمة، بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل مصاب بجروح متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية وبسؤال والد المصاب قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وبين مالك جراج  بدائرة القسم حال تواجدهما بجراج ملك الأخير لخلافات مالية بينهما قام خلالها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حدوث مشاجرة مدير أمن القليوبية مشاجرة بشبرا الخيمة
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