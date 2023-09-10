الناقدة دعاء حلمي: تصريحات مصطفى قمر لطارق الشناوي مسيئة وعليه الاعتذار

أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمى أن تصريحات الفنان مصطفى قمر، والتى هاجم فيها الناقد طارق الشناوى، وما صدر من ألفاظ من فنان من المفترض أنه قدوة، هو أمر سيئ ومسيئ وأمر لا يصح، وعليه الاعتذار.

وتابعت فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز": الفرق بين مصطفى قمر فى رده على الناقد طارق الشناوى، إن الأخير إنتقد الفيلم وده صميم عمله، مصطفى قمر كان لازم يرد على النقد، لكن هو تطرق بالهجوم عليه وده شيئ غير مقبول.

واختتمت "ده مؤشر مش حلو لمهنة النقد الفنى، واللى كل شوية بتتعرض لردود أفعال وتجاوزات عنيفة، رغم أنهم بيقوموا بشغلهم، وده مش مناخ صحى للفن لأن النقد هو عنصر مكمل لسير الفن".

يذكر أن الناقد طارق الشناوى قد انتقد فيلم "أولاد حريم كريم" بعد عرضه فى دور العرض السينمائى، وهو ما أثار غضب الفنان مصطفى قمر بطل العمل والذى قام بالتجاوز فى شخص الناقد طارق الشناوى.