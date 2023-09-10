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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس من اليوم الاحد حتى الجمعة 15 سبتمبر ،حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة  لتسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا  ، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد  حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

 
وأوضحت الارصاد أنه تستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الاسبوع الجاري، ويكون الانخفاض ملحوظا يوم الجمعة القادم .

ويشهد اليوم  الاحد ، نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يشهد غدا الاثنين امطار متوسطة الى غزيرة ورعدية على السواحل الغربية مطروح والسلوم على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد يومى الثلاثاء والاربعاء المقبلين امطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس والجمعة القادمين، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الارصاد الارتفاع في درجات الحرارة شديدة الحرارة
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