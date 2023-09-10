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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية بالتصفيات أمم أوروبا وأفريقيا

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 10 - 9 - 2023 عدداً من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها إيرلندا و هولندا فى تصفيات أمم أووربا 2024، فضلا عن مواجهات تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كازاخستان  Xإيرلندا الشمالية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1       

الجبل الأسود X بلغاريا  - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1           

 

فنلندا X الدانمارك - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 2 

 

جزر فاروه X مولدوفا - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 3 

 

ليتوانيا X صربيا – الساعة 9:45 مساء             

 

سان مارينو  Xسلوفينيا – الساعة 9:45 مساء           

 

إيرلندا X هولندا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

 

اليونان  X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2               

 

ألبانيا   Xبولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3             

 

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

توجو  X الرأس الأخضر – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 7 

 

نيجيريا X ساوتومي و برينسيب – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 6 

 

جامبيا Xالكونغو – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

ملاعب العالم صفيات أمم أفريقيا تصفيات أمم أووربا 2024
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