مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية بالتصفيات أمم أوروبا وأفريقيا

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 10 - 9 - 2023 عدداً من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها إيرلندا و هولندا فى تصفيات أمم أووربا 2024، فضلا عن مواجهات تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كازاخستان Xإيرلندا الشمالية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

الجبل الأسود X بلغاريا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فنلندا X الدانمارك - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

جزر فاروه X مولدوفا - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

ليتوانيا X صربيا – الساعة 9:45 مساء

سان مارينو Xسلوفينيا – الساعة 9:45 مساء

إيرلندا X هولندا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

اليونان X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ألبانيا Xبولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

توجو X الرأس الأخضر – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 7

نيجيريا X ساوتومي و برينسيب – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

جامبيا Xالكونغو – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 6