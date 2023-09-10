تأكد جاهزية شيكابالا للقاء الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي

تأكدت جاهزية محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، لمواجهة فريقه أمام بطل جيبوتي يوم 16 من الشهر الجاري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية .

وانتظم “شيكابالا” في التدريبات الجماعية اليوم الأحد ضمن المعسكر الذى يقام استعدادا للموسم الجديد .

وشارك "شيكابالا" في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية باجهاد عضلي، و أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مباراة ودية أخرى غدا الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.