أوسوريو يعقد جلسة مع اللاعبين استعدادا لمواجهة بطل جيبوتي

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين اليوم الأحد خلال المعسكر استعدادا للموسم الجديد .

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة مع تحفيزهم للظهور بشكل مميز، كما شرح كافة مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مباراة ودية أخرى غدا الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.