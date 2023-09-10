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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المجلس العسكرى فى النيجر: انتشار قوات فرنسية بعدد من بلدان "إيكواس"

قوات فرنسية
قوات فرنسية
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أعلن المجلس العسكري في النيجر عن انتشار قوات فرنسا في عدد من بلدان "إيكواس" لشن هجوم عليها، انطلاقًا من ساحل العاج والسنغال وبنين، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

ووصلت قوات من جيش بوركينا فاسو،امس الجمعة، إلى النيجر، من أجل البدء بتدريبات عسكرية تتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب.

وجاءت قوات بوركينا فاسو إلى النيجر في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي عبدالله ديوب، لنيامي، واستقبلهما الجنرال عبدالرحمن تشياني.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إنها اتفقت على "يوم الزحف"، الذي لم تعلنه لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

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