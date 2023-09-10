بعد العثور على ملابسه وهاتفه.. انتشال جثة شاب من ترعة في الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى محافظة الدقهلية من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا في ترعة البحر الصغير الماره بمركز منية النصر أمام قرية الدراكسة فى محافظة الدقهلية بعد 12 ساعه من أعمال البحث .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من أهالى قرية الدراكسه التابعة للمركز يفيد بغرق شاب في ترعة البحر الصغير أمام القرية.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الغريق يدعى أيمن سعود الاطروش 22 عامًا ويعمل مبيض محارة وأنه مختفى منذ أمس وأثناء البحث عثرت أسرته على ملابسه وهاتفه أمام شاطئ الترعة .

فيما قامت قوات الإنقاذ النهري بأعمال البحث عن الجثمان فى محيط العثور على الملابس حيث استمرت جهود الانقاء منذ أمس حتى جرى العثور عليه اليوم وانتشاله .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.