سقوط تشكيل عصابي بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة متعلقات المواطنين فى مصر القديمة .
تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف".
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى واعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.