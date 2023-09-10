إبداعات البوابة.. "لحن معتاد عالشرود".. قصيدة للشاعر حسان البربري

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 11:47 ص

(وابتديت اشتاق لنظرة من الحبايب

اتملى قلبي حنين و اشتعل شوق للي غايب)

انتشيت في الحَر من وجع السنين

لحظة ما شد الكون ستارة الشمس

انطلق في الأرض ناس

و فار الصوت على اناء الطريق..

لما اختلط بالغنا

انطلقت الأسطورة!

لما الشجر وسّع طريق للنور

نزلت بحور العرق

ف مكنها نبت ورد

ف مكنها طلع النخل عالي

و اتعجن من تحتها الطير والصهيل..

مجاميع بتخرج مالتراب للريح

سيقاهم النشوة

نشوة انهم عايشين

مَن داق بنفسه العدم

ينتشي بالحياه

يسكر بالنَفَس

يفتح جناحه لو مالوش جناحات

و يغني زي الطبيعة بصرخة الإنسان...

لما الغنا بيطبب المجاريح

و يبقى زي النور صريح

على قد ما بيبقى الشقا قاسي

لكن في أخر القصة...لما القشور بتدوب

و أما الوجع بيسيل..

بيبقى مريح

لكن ف نص الشارع العادي

نبتت سلالم مش عادية

و كل درجة ضحكة مكتومة

أغنية نزلت من شفايف قبل موت المغني

و رقص كان من نفس جنس التلوي من الوجع

وحب زي الكره في العادة...

بيقتل الطرفين

حرب زي الرقص في الافراح..

و المغني حزين•

لما وقع من بين شيشان السما النور الإلهي

انا كنت قاعد ساهي

و كلنا ساهيين

خرج ما بين الناس

صرخ ما بين الناس

و انطلق مالقهوة دي مجاميع

سيقاهم النشوة

لما انتباهنا لقينا نار الشيشة..

غرقت رجليه

لو كنا سيبنا عنينا بعيد عن الأحداث

جايز ساعتها كنا هنصدق بكاه

و نقدس المجهول

و نورث القدسية للأجيال

لكنه طبع في سيرة الإنسان

من لما ادم مد عينه وشاف

لما عرف

تقلت خطاه عالارض

لما عرفنا تقلنا

وقعنا في الشارع

زي البذور في الطين

يا مين هيسقى البذور

و نبقى ورد وطلعهُ..

كأنه بيشبه العصافير

• وقف المغني..

في المهرجان الفلاني

يبكي من الأيام ويبكي عليها

يصرخ وجع وانين

دمعه لمض بتزين الافراح

بلياتشو هذا العصر دون مكياج

و الناس ما تعرف رقص ولا خناق

تمثيل مُشرف للوجع أو كدب محض

حضرة وشطح وموج وهدر نفوس

ولا احتفال بدخولهم المأساه