اليوم.. داليا عبد الرحيم تقدم برنامج «الضفة الأخرى» على شاشة «القاهرة الإخبارية»

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 10:38 ص

تنطلق الليلة أولى حلقات برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، لملف الإسلام السياسي.

وتبدأ أولى حلقات البرنامج اليوم الأحد ١٠ سبتمبر الساعة ١١ مساء، وتناقش فيه أهم الملفات والقضايا أبرزها قضايا الإرهاب.

يهدف البرنامج لكشف كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي سيتم رصد أماكن انتشارها في العالم، ومناطق نفوذها بقارات العالم المختلفة، وسوف يعمل البرنامج، لأول مرة، على تقديم خريطة متكاملة للتغلغل الأخطبوطي لهذه الجماعات في معظم البلدان.

كما يُلقي البرنامج الضوء بتحليلات متعمقة على أفكار هذه التنظيمات، لتفكيكها وكشف خطورتها ودمويتها.

وأكدت داليا عبدالرحيم أن برنامج «الضفة الأخرى» سيلقي الضوء على أنشطة جماعة الإخوان، والجماعات المتطرفة الأخرى، في جميع أنحاء العالم، ليكشف بالأرقام والأدلة الموثقة ما خُفي من أهداف هذه الجماعات، وسعيها الدائم إلى ضرب استقرار المجتمعات على اختلاف جغرافيتها، وسيكون البرنامج حريصًا على تدعيم كل ما يذكر به بالوثائق والمستندات الدامغة.

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