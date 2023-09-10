باسم سمرة يوجه رسالة إلى سفاح الجيزة

نشر الفنان باسم سمرة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره من كواليس مسلسل"سفاح الجيزة" ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "هجيبك يا جابر هتروح منى فين"، فى إشارة للأحداث بالحلقتين الأخيرتين من المسلسل، حيث كشف الظابط والذى يقدم شخصيتة باسم سمرة، شخصية السفاح الحقيقى والذى يقدمها الفنان أحمد فهمى، وتستمر المطاردة بينهم.

تدور أحداث المسلسل حول قصه حقيقية لسفاح يرتكب العديد من الجرائم، فى القريبين منه فى محيط دائرته، ويتمكن رجال الأمن من الإيقاع به وكشف غموض الجرائم.

حقق مسلسل"سفاح الجيزة" نجاحاً كبيراً من وقت عرضة على إحدى المنصات، وشارك فى البطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ركين سعد، داليا شوقى، ناهد شكرى، والإخراج هادى الباجورى.