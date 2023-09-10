رئيس وزراء الهند يرحب بالسيسى فور وصوله إلى النصب التذكارى للمهاتما غاندي

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 10:24 ص

رحب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى صباح اليوم الأحد بالرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قام بمصافحته فور وصوله إلى مقر النصب التذكارى للمهاتما غاندى.

كان الرئيس السيسى وقادة مجموعة العشرين قد وضعوا أكاليل الزهور على النصب التذكارى للمهاتما غاندى.

ونشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لضريح غاندى ومشاركته فى مراسم وضع اكاليل الزهور على النصب التذكارى للمهاتما غاندى .

كان الرئيس السيسى قد شارك أمس في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين بنيودلهى.

كما شارك الرئيس السيسي أمس بنيودلهي، فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث توافق الزعماء الأفارقة والأوروبيون خلال القمة المصغرة على أهمية استمرار التنسيق والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الشراكة بين الجانبين، بما يعزز من تبادل المصالح والمكاسب المشتركة.

وتشكل اقتصاديات دول مجموعة العشرين نحو 85 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى العالمى ، و75 فى المائة من حجم التجارة الدولية ، و60 فى المائة من اجمالى عدد سكان العالم .

وتضم مجموعة العشرين التى تأسست عام 1999 بهدف دعم آليات النمو الاقتصادى العالمى : الارجنتين ، واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة علاوة على الاتحاد الاوروبى .