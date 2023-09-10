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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

القومي للترجمة يشارك في الدورة الرابعة من معرض النيابة الإدارية للكتاب

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‎يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ،في الدورة الرابعة  من معرض النيابة الإدارية للكتاب و الذي يستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.

‎يشارك المركز بمجموعة من أهم و أحدث إصداراته نذكر منها :"الاستشراق هيمنة مستمرة"،"الاقتصاد السياسي لمصر"،"الحداثة الثورية"،"التفسير الإبداعي للأحلام"،"الدول و الحركات الاجتماعية"،"الصعود العالمي للشعبوية"،"القرية"،"اللوبي العربي"،"المشاعر السياسية"،"أهل التشريع و أهل التأويل"،"بطاركة الكنيسة القبطية في العهد الإسلامي "،"بيولوجيا السعادة"،"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"،"توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"،"ثمن عدم المساواة"،"حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"،"دراسات عن المماليك في مصر"،"دساتير العالم :الهند"،"دساتير العالم:كوريا"،"دساتير العالم:كوريا"،"دساتير العالم:استراليا-إيطاليا"،"دساتير العالم :جنوب أفريقيا"،"دساتير العالم :اسبانيا"،"دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق"،"فهم العلاقات الدولية"،"مدرسة الحمقى"،"مستقبل حقوق الانسان "،"مشاعر تصنع تاريخًا"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة "،"نظرية التطور الاقتصادي" و"مقدمة في التصوف المسيحي"

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المركز القومي للترجمة معرض النيابة الإدارية للكتاب الاستشراق هيمنة مستمرة التفسير الابداعي للاحلام تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية دساتير العالم
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