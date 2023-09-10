المغرب يستضيف "المنتدى الأفريقي للاستثمار" خلال نوفمبر المقبل

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 09:12 ص

أعلن البنك الأفريقي للتنمية استضافة المغرب نسخة 2023 من "المنتدى الإفريقي للاستثمار" في المغرب، الذي يعقد في الفترة من 8 - 9 نوفمبر القادم.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي:" تربطنا مع البنك الأفريقي للتنمية، شراكة ممتازة.. نحن ملتزمون بإنجاح نسخة 2023 من المنتدى الأفريقي للاستثمار، التي سيكون من دواعي سرورنا استضافتها هنا في مراكش".

وذكر بيان بنك التنمية الأفريقي أن المنتدى الأفريقي للاستثمار قدم للمستثمرين مشاريع للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، ومنذ عام 2018، حقق المنتدى أكثر من 142 مليار دولار أمريكي من مجموع اهتمامات الاستثمار في حوالي 40 دولة، ويجمع الحدث الرئيسي للمنتدى، بين مروجي الصفقات الدولية والمستثمرين والقادة الحكوميين لعرض الصفقات الجاهزة وتنفيذها.