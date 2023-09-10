الإحصاء: ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 22.4% خلال أغسطس الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد عن معدل التضخم الشهــرى لشهــر اغسطس 2023 مقارنة بشهـر يوليو 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%) .



بينما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.4%).



اما قسم الملابس والاحذية فسجل ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.3%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%) ، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%) .

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.4%) .



و سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%).



ونوه الجهاز انه سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%).

و سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.4%).

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%) .

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).

بينما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.6%).