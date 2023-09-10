ads
الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 22.4% خلال أغسطس الماضي

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد عن معدل التضخم الشهــرى لشهــر اغسطس 2023 مقارنة بشهـر يوليو 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)،  مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%) .
 

بينما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.4%).
 

اما  قسم الملابس والاحذية فسجل ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.3%).
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%) ، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%) .
كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.4%) .
 

و سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%).
 

ونوه الجهاز انه  سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%).
و سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.4%).
كما  سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%) .
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).
بينما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.6%).

 

الاحصاء التضخم أغسطس
ads