المكسيك: إصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية في هجوم مسلح على الحدود مع الولايات المتحدة

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 09:06 ص

أعلنت السلطات المكسيكية تعرض مجموعة من المركبات كانت تعبر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأراضي المكسيكية لهجوم من قبل مسلحين مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأحد/ عن جهاز أمن ولاية "تاماوليباس" المكسيكية قوله إن الهجوم وقع على الجسر الدولي الذي يربط بلدة "ميجيل أليمان" بمدينة "روما" بولاية "تكساس" الأمريكية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان في أول الأمر عن إصابة تسعة أشخاص إلا أنه بعد ذلك تم توضيح أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية بينما أصيب المتبقون بنوبات هلع وذعر.

من جانبها، قالت إدارة الإطفاء في "ميجيل أليمان" إن الجرحى كانوا ضمن مجموعة مكونة من 20 شخصا على الأقل كانوا في طريقهم إلى وسط المكسيك، بدوره قال مسئول حكومي - رفض الكشف عن هويته - إن المصابين بينهم مكسيكيون وأمريكيون-مكسيكيون.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، اندلعت موجة من أعمال العنف في "تاماوليباس" دفعت السلطات الفيدرالية إلى إرسال مئات الجنود لتعزيز الدوريات الأمنية في المدن الحدودية "سان فيرناندو" و"رينوسا" و"ماتاموروس" حيث تتواجد عناصر لعصابات إجرامية.