روسيا تستخرج ماسة فريدة جدا من حيث الكتلة والشكل واللون

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 09:06 ص

أعلنت شركة "الروسا "، اليوم الأحد، تمكنها من استخراج أكبر "ماسة" ذات جودة عالية في روسيا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك من منجم مايات للألماس في منطقة أنابار في ياقوتيا، مشيرة إلى أن وزن الألماسة المذكورة، 390.7 قيراط.

وذكرت الشركة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم، أن الألماسة، كرستالة فاتحة اللون ذات شكل غير معهود، تحدها هالة صفراء بنية - وهي مزيج فريد من نوعه اليوم من الكتلة والشكل واللون. في عام 2013، تم العثور على أكبر ألماسة من نوعية الأحجار الكريمة.

وأضافت أنه تم العثور كذلك على ألماسة كبيرة أخرى عديمة اللون تزن 37.7 قيراط ذات شكل ثماني كلاسيكي، وتم إرسال هاتين البلورتين، لكي يقوم الخبراء بتقييم خصائصهما المورفولوجية.

وقال المدير العام لشركة بافيل مارينيتشيف، خلال تعليقه استخراج الماسة، أن الماسة تعد واحدة من أكبر الماسات في تاريخ روسيا، وحدثا غير مسبوق ونهاية ممتازة لموسم العمل في عام 2023".