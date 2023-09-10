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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الدولي يعرب عن دعمه الكامل للمغرب في أعقاب الزلزال المدمر

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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أعرب البنك الدولي عن دعمه الكامل للمغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا وتسبب في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.

وقال البنك - في بيان له نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - "قلوبنا مع الشعب المغربي الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والإصابات والأضرار في مناطق جنوب مراكش".

وتابع البيان "لقد نقلنا تعازينا العميقة للمملكة على أعلى المستويات وقدمنا ​​دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة"، مضيفا "تركيزنا الوحيد في هذه المرحلة هو على الشعب المغربي والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب عدة مدن مغربية مساء أمس الأول (الجمعة) وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.

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