البنك الأفريقي للتنمية يشارك في المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادي الكوري

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 08:54 ص

أعلن البنك الأفريقي للتنمية مشاركته في المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي المقام في كوريا الجنوبية في الفترة من (12- 15 سبتمبر) الجاري.

وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن المؤتمر يعقد تحت شعار "بناء مستقبل مستدام: تحول عادل للطاقة والارتقاء بالزراعة في أفريقيا"، فيما تركز فعاليات المؤتمر على تعزيز المناقشات بشأن معالجة التحولات في مجال الطاقة منخفضة الكربون وقضايا الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفريقيا.

يذكر أنه تم إطلاق أول نسخة للمؤتمر الوزاري في عام 2006 لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى حول التعاون الكوري الأفريقي، وتطورت منذ ذلك الحين إلى تجمع كل سنتين، وتوصلت الاجتماعات إلى نتائج ملموسة بما في ذلك الإعلان المشترك وخطط العمل والاتفاقيات الثنائية.