رئيس البرازيل يعلن مشاركته في قمة "بريكس" المقبلة في روسيا

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 08:54 ص

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتزامه المشاركة شخصيا في قمة مجموعة "بريكس" في روسيا العام المقبل، مؤكدا أنه سيقوم عند ذلك بدعوة الرئيس فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة التي ستعقد في البرازيل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن دا سيلفا قوله "باستطاعة بوتين زيارة البرازيل بسهولة طالما بقى رئيسا لروسيا"، مستبعدا اعتقال بوتين بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب الرئيس البرازيلي، عن اعتقاده بأن زعماء الهند والصين وجنوب إفريقيا والسعودية ودول أخرى في المجموعة، سيزورون روسيا أيضا لحضور قمة "بريكس" القادمة.

وفي مارس الماضي.. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.